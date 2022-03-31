Ильхам Алиев: соглашение между Баку и Ереваном принесет на Кавказ мир

31 мар. 15:56

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил информацию, что 6 апреля он проведет встречу с премьером Армении Николом Пашиняном и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Говоря о предстоящих переговорах, глава республики рассчитывает на плодотворную встречу. "Уже было несколько таких переговоров. Мы должны продвигаться к миру между Азербайджаном и Арменией, как можно скорее подписать мирное соглашение. Баку представил свои принципы, исходя из своего видения", - заявил он на встрече с председателем ОБСЕ Збигневом Рау.

Помимо этого, Ильхам Алиев напомнил, что "Азербайджан сам решил карабахский конфликт, и теперь настало время нормализовать армяно-азербайджанские отношения". По его словам, Ереван считает приемлемыми переданные им ранее предложения по мирному соглашению между странами.

"Мы получаем определенные сообщения от официальных лиц Армении. По переданной мне недавно информации, одно из таких сообщений заключается в том, что они считают наши предложения приемлемыми. Это очень хорошая новость и я надеюсь, что встреча в Брюсселе даст больше ясности в этом вопросе", - подчеркнул глава республики.

Также Алиев рассказал, что предложенные Армении пять принципов мирного урегулирования отражают нормы международного права. "Все эти принципы составляют основу отношений между любыми странами мира: взаимное признание территориальной целостности и неприкосновенности границ, затем делимитация границ", - подытожил президент, добавив, что на этой основе на Кавказе наступит мир.