Столтенберг позвал Финляндию в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что Финляндия, если решит подать заявку на присоединение к альянсу, сможет быстро получить членство.
Об этом он заявил в ходе ежегодного доклада о деятельности организации.
"НАТО всегда поддерживала фундаментальное право любой нации выбирать свой путь… Финляндия является очень близким партнёром НАТО", - сказал он.
Далее глава Альянса отметил, что ВС Финляндии и Швеции отвечают стандартам НАТО. "Если они подадут заявки, я ожидаю, что это будет воспринято позитивно, будет найден путь быстро договориться по протоколу о вступлении и двигаться по пути к членству НАТО", - приводит слова Столтенберга ТАСС.
"Мы будем ждать, пока Финляндия примет такое решение", - сказал он, подчеркнув, что последнее слово остается за руководством страны.