Столтенберг позвал Финляндию в НАТО

31 мар. 15:50

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что Финляндия, если решит подать заявку на присоединение к альянсу, сможет быстро получить членство.

Об этом он заявил в ходе ежегодного доклада о деятельности организации.

"НАТО всегда поддерживала фундаментальное право любой нации выбирать свой путь… Финляндия является очень близким партнёром НАТО", - сказал он.

Далее глава Альянса отметил, что ВС Финляндии и Швеции отвечают стандартам НАТО. "Если они подадут заявки, я ожидаю, что это будет воспринято позитивно, будет найден путь быстро договориться по протоколу о вступлении и двигаться по пути к членству НАТО", - приводит слова Столтенберга ТАСС.

"Мы будем ждать, пока Финляндия примет такое решение", - сказал он, подчеркнув, что последнее слово остается за руководством страны.