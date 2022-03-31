Чиновника, бравшего взятки за назначение пенсий, приговорили в Туркестане

31 мар. 15:50

Туркестанский городской суд вынес приговор и.о. руководителя департамента областного комитета труда, соцзащиты и миграции области. Такое сообщение распространила пресс-служба Антикоррупционного ведомства Казахстана.

Мужчина признан виновным в получении взяток на сумму от 30 до 150 тыс тенге от четырех работников "Правительства для граждан" Туркестанской области за беспрепятственное назначение пенсий физическим лицам, пишет Sputnik Казахстан.

Экс-чиновник приговорен к штрафу в размере 23 млн тенге с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.