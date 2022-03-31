Мирный договор: Алиев и Пашинян предпримут еще одну попытку

6 апреля в Брюсселе пройдет встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Какова повестка очередного раунда переговоров и насколько высоки шансы на подписание мирного соглашения?

Администрации Пашиняна и Алиева уже подтвердили визит глав государств в бельгийскую столицу. Впервые информацию о встрече распространил глава Европейского совета Шарль Мишель. Он сам тоже будет участвовать во встрече.

Пашинян надеется согласовать с Алиевым все вопросы, связанные с мирным соглашением. "Надеюсь обсудить на этой встрече с президентом Азербайджана и согласовать все вопросы, связанные с началом переговоров о соглашении о мире", — сказал армянский премьер.

Он дал понять, что Ереван готов подписать соглашение о мире с Баку и с этой целью немедленно начать переговоры.

Со своей стороны Ильхам Алиев также рассчитывает на скорейшую нормализацию отношений с Ереваном. "Европейский Союз уже объявил, что при организации президента Шарля Мишеля состоится новая встреча между мной и премьер-министром Армении. Надеюсь, что эта встреча будет продуктивной. Потому что уже состоялось несколько встреч, и мы должны продвигаться к миру между Азербайджаном и Арменией, должны как можно скорее подписать мирное соглашение", - сказал президент Азербайджана на встрече с главой МИД Польши, действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау.

Судя по готовности обеих стороны, мирное соглашение должно быть подписано уже в ближайшее время. Стороны уже сделали ряд шагов в данном направлении. Обменялись пленными после 44-дневной войны, Армения передала карты минных полей, прошли несколько встреч на уровне глав государств в России и Европе, а также на уровне глав МИД. На одной из таких встреч Баку и Ереван договорились разблокировать транспортные коммуникации и запустить Зангезурский коридор - хотя позднее Ереван начал тормозить этот процесс.

Главное препятствие на пути к окончательному миру – нежелание армянского руководства признавать территориальную целостность Азербайджана. Поведение Еревана показывает, что он, вероятно, ждет от Москвы помощи в продлении сепаратистского проекта на азербайджанской земле. Подобные требования высказываются в адрес российских миротворцев. При этом армянские власти игнорируют тот факт, что Россия всегда признавала территориальную целостность Азербайджана, и это прямо прописано в Декларации о союзническом взаимодействии между двумя странами.

Конечно, Ильхам Алиев как опытный дипломат предпочитает решать проблемы путем переговоров. Именно поэтому он соглашается на встречу с Пашиняном, хотя организована она не Россией, а ЕС, поскольку главное – чтобы был практический результат, а не затягивание послевоенных процессов.

В то же время нельзя не заметить, как Брюссель пытается "тянуть одеяло на себя": ЕС не устроило выдавливание Запада из Южного Кавказа по итогам Карабахской войны. Поэтому еврочиновники не упускают возможности стать посредником между Алиевым и Пашиняном. Москва, несмотря на усиление конфронтации с ЕС из-за Украины, вероятно, не будет препятствовать этому. Ведь нормализация армяно-азербайджанских отношений всегда отвечала интересам России, и она стала только актуальнее в напряженные дни спецоперации.