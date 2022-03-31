Рецидивист торопился домой и угнал машину в Нальчике

31 мар. 15:21

Угонщик автомобиля задержан "по горячим следам" в Нальчике, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Кабардино-Балкарии.

В полиции пояснили, что 57-летний местный житель, будучи в парковой зоне Нальчика, заметил, что двери одной из припаркованных у кафе машин, которой оказалась "ВАЗ-21063" не заперты, в замке зажигания остались ключи. Мужчина сел в нее, завел двигатель и попытался уехать, но уже через несколько метров не справился с управлением и врезался в бордюр, после чего автомобиль заглох.

Его хозяин вышел из кафе, увидел неподалеку свою поврежденную машину, внутри которой сидел чужой человек, и позвонил в полицию.

"По горячим следам" был задержан подозреваемый, который дал признательные показания.

"Он пояснил, что хотел быстрее добраться до дома и именно для этого сел в чужой автомобиль", - уточнили в ведомстве.

Оказалось, что ранее угонщик привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести здоровью.

Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), подозреваемый отправлен под домашний арест.