Эрдоган: Турция не будет участвовать в санкциях против России

31 мар. 15:10

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что руководство республики придает большое значение диалогу с Москвой и не намерена присоединяться к санкциям против нее.

"Мы неоднократно заявляли ранее, что не будем участвовать в санкциях против России, и объясняли причины этого", - сказал он турецким журналистам по возвращении из Узбекистана.

Далее, говоря об украинском кризисе Эрдоган отметил, что Анкара выступает за продолжение переговорного процесса, также он подчеркнул важность диалога в формате Россия –Турция. "Этот диалог важен и необходим не только с точки зрения Украины, но и во многих географических аспектах, которые тесно связаны с нами. Речь о Сирии, Ливии и Южном Кавказе", - сказал президент Турции.