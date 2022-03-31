Эрдоган: проведу переговоры с Путиным и Зеленским

31 мар. 15:08

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что намерен на этой неделе провести переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, а также поднять вопрос организации их переговоров.

"Я полон решимости провести переговоры как с господином Путиным, так и с господином Зеленским, как только вернусь из Узбекистана. На этих переговорах мы поблагодарим их обоих от себя и от имени моего народа и скажем: "Наша цель - собрать вас вместе как можно скорее". В этом контексте мы готовы принять у себя встречу на уровне глав государств", - цитирует Эрдогана РИА Новости.

Кроме того, он рассказал о неизменности позиции Анкары в вопросе антироссийских санкций.

"Мы неоднократно заявляли ранее, что не будем участвовать в санкциях против России и объясняли причины этого. Никаких изменений в нашу позицию в вопросе санкций мы не внесли", - добавил Эрдоган.