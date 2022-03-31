Трое дошкольников погибли в пожаре в Костанайской области

31 мар. 14:58

Пожар произошел в двухквартирном жилом доме в поселке Амангельды Костанайской области, его жертвами стали трое маленьких детей. Такое сообщение распространил региональный департамент по ЧС.

В доме жила многодетная семья из шести человек: родители 1983 и 1994 года рождения и четверо малолетних детей, старшему из которых 8 лет.

В момент ЧП отец и мать были на работе, детей эвакуировали соседи еще до прибытия пожарных.

"В 10:55 работники Амангельдинской центральной районной больницы констатировали смерть трех детей 2016, 2019 и 2020 годов рождения", - цитирует сообщение ДЧС Sputnik Казахстан.

Для выяснения причины возгорания в Амангельдинский район направлены специалисты исследовательской испытательной пожарной лаборатории.