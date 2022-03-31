В Дагестане появятся солнечные электростанции мощностью 380 МВт

31 мар. 14:55

В Дагестане до 2024 года планируется реализовать ряд инвестпроектов по вводу солнечных электростанций, их совокупная мощь составит 380 МВт.

В реализацию проектов будет вложено более 38 млрд рублей. "На данном этапе имеется существенный дефицит генерирующих мощностей, что не позволяет покрывать собственной электроэнергией потребности экономики республики", - назвал цель проекта глава Дагестана Сергей Меликов.

"В целом до 2024 года в республике планируется ввод солнечных электростанций совокупной мощностью 380 МВт", - сказал он в ходе заседания президиума Народного Собрания республики.