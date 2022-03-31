Медикам Узбекистана разрешили хиджабы

31 мар. 14:35

Медицинские работники Узбекистана теперь смогут носить хиджаб, соответствующий приказ издал министр здравоохранения республики Бехзод Мусаев.

Об этом рассказал депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Расул Кушербаев.

Таким образом, глава Минздрава отменил запрет на ношение медиками хиджабов и иной "религиозной одежды", введенный приказом Минздрава от 20 января 2016 года.

Кушербаев обратил внимание на то, что действующее законодательство не ограничивает право граждан на ношение религиозной одежды, передает Sputnik Узбекистан.