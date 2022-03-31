Минсельхоз приостановил экспорт подсолнечного масла

31 мар. 14:28

Минсельхоз одобрил ограничение экспорта масличных и продуктов их переработки, информирует пресс-служба ведомства.

"На экспорт подсолнечного масла наложат лимит в 1,5 млн тонн, шрота — 700 тыс. тонн. Предполагается, что ограничения будут действовать с 15 апреля по 31 августа", - говорится в в Telegram-канале. Помимо этого Минсельхоз устанавливает временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса в период с 1 апреля по 31 августа.

Утоняется, что также ограничении также коснулись пунктов пропуска, через которые можно будет вывозить эту продукцию.

Так, вывезти соевый шрот можно только через морской пункт пропуска в Калининградской области, а сою – через пункты пропуска на Дальнем Востоке.