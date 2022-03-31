СМИ: Россия и Индия воспользуются альтернативной транзакционной системой для торговли

31 мар. 14:00

Россия и Индия могут начать использовать альтернативную транзакционную платформу для ведения двусторонней торговли в расчетах в рублях и рупиях на фоне антироссийских санкций запада, пишет газета Economic Times со ссылкой на источники.

"Индия предложила ряд систем транзакций, одна из которых будет избрана Россией. Такую систему планируется установить в штаб-квартирах Резервного банка Индии (RBI, Центробанк) и российского Внешэкономбанка (Государственная корпорация развития России, ВЭБ)", - цитирует их ТАСС.

Уточняется, что система заработает в течение недели и обеспечит бесперебойную передачу финансовых документов по экспортно-импортным сделкам в национальных валютах между торговыми партнерами в обеих странах.

По информации Bloomberg, Москва и Нью-Дели могут остановит свой выбор на российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС - аналог SWIFT), этот вопрос будет рассмотрен в ходе начинающегося сегодня визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Нью-Дели.