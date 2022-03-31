Шуша признана столицей тюркского мира

31 мар. 13:59

Азербайджанский город Шуша станет культурной столицей тюркского мира в 2023 году.

Решение было принято на заседании постоянного совета Международной организации тюркской культуры TÜRKSOY в турецком городе Бурса.

Ранее правительство Азербайджана утвердило план мероприятий в связи с объявлением 2022 года "Годом города Шуша". План включает в себя 35 пунктов, он касается как культурной сферы, так и спортивной. Так, в мае текущего года состоится международный фольклорный фестиваль "Харыбюльбюль", в июле - "Дни поэзии Бюльбюля", в июле-августе - финальный этап и гала-концерт победителей "Телевизионного конкурса мугама-2022", в августе - мероприятия, посвященные 190-летию Хуршудбану Натаван.

Помимо этого, в апреле-августе Шуша примет турнир по човгану, в мае-октябре - международный велосипедный турнир, в августе – международный скаутский лагерь Wonderland-Azerbaijan 2022, в июле-ноябре 2022 года – "Шушинская ассамблея" городов стран-членов Движения неприсоединения.