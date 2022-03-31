Роспотребнадзор предлагает отменить тест на ковид для въезжающих россиян и граждан стран ЕАЭС

31 мар. 13:51

В России может быть отменено тестирование на коронавирус для въезжающих по суше россиян и граждан других стран ЕАЭС.

Проект такого постановления главного государственного санврача опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к нему сказано, что документ был составлен исходя из решений оперштаба по предупреждению завоза и распространения Covid-19 "в части снятия ограничений на въезд граждан государств - членов Евразийского экономического союза и въезд граждан РФ через сухопутный участок государственной границы РФ".