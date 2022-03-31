В Дагестане зафиксирован рост зарплат

31 мар. 13:31

Среднемесячная заработная плата работников в Дагестане по итогам 2021 года составила около 32 тыс рублей, сообщил глава региона Сергей Меликов, отметив, что этот показатель на 6,7% превышает данные прошлого года.

"Республики приспособилась к сложившимся условиям и сохранила положительную динамику темпов роста основных показателей социально-экономического развития по сравнению с 2020 годом", - также отметил он.

Далее Меликов обратил внимание на то, что в регионе удалось сохранить рабочие места. "Промышленное производство выросло более чем на 5%, производство сельхозпродукции — на 0,5%, в строительстве рост составил 2%, оборот розничной торговли вырос на 1%", - цитирует регионального лидера ТАСС.