МИД Грузии: референдум в Южной Осетии не будет иметь силы

31 мар. 13:15

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сообщил, что референдум о вхождении Южной Осетии в состав России не будет иметь силы.

По его словам, для Тбилиси неприемлемо говорить об этом. "Референдум не будет иметь юридической силы", - цитирует Залкалиани РИА Новости.

Глава ведомства отметил, что Тбилиси ощущает попытки вовлечь страну в провокации. "Мы этого, конечно же, не допустим. Мы выбрали мирную политику", - заявил Залкалиани, подчеркнув, что Грузия придерживается своего обязательства о неприменении силы.