Большинство госпитализированных с отравлением Каспийске были выписаны из больницы

31 мар. 12:54

Врачи выписали из Каспийской центральной городской больницы 83% госпитализированных после массового отравления, проинформировали в пресс-службе министерства здравоохранения региона. Уточняется, что в больнице остаются еще 11 человек.

"Из больницы выписаны 83% госпитализированных после массового отравления, 11 детей еще находятся в Каспийской центральной городской больнице", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что с 19 по 27 марта в Каспийске было госпитализировано с признаками кишечной инфекции 68 человек, в том числе 61 ребенок.