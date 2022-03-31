Чиновник подозревается в растрате 6 млн рублей на дорожные знаки в Северной Осетии

31 мар. 12:51

Директор муниципального учреждения подозревается в присвоении 6 млн рублей при установке дорожных знаков в Северной Осетии, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

Правоохранители установили, что 49-летний мужчина растратил вверенные ему деньги, принадлежащие организации.

В частности, используя служебное положение и действуя вопреки интересам службы, подозреваемый заключил со строительной компанией заведомо невыгодные с экономической точки зрения муниципальные контракты на установку дорожных знаков по улицам Правобережного района и Владикавказа. В результате он совершил растрату на сумму около 6 млн рублей.

Сейчас в отношении уже бывшего чиновника открыто уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата".