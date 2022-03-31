В Нур-Султане "заминировали" ТРЦ, аэропорт и автосалоны

31 мар. 12:34

Неизвестные разослали письма с угрозами о минировании и заложенных бомбах в несколько крупных ТРЦ, также подобное письмо было отправлено и в местный аэропорт.

Об этом проинформировали в департаменте полиции Нур-Султана.

"Сегодня в полицию поступило несколько вызовов о том, что на электронный почтовый адрес аэропорта Нур-Султана, автосалонов My car и Lexus, а также ТРЦ “Хан-Шатыр” и Mega Silk Way с электронного адреса неизвестными лицами осуществлена рассылка писем с угрозами о якобы заложенных взрывных устройствах", - приводит сообщение Sputnik Казахстан.

Сейчас сотрудники экстренных служб проверяют объекты, ведется эвакуация людей.