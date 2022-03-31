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Глава Минцифры оценил возможность перехода критической инфраструктуры на российский софт

Глава Минцифры оценил возможность перехода критической инфраструктуры на российский софт

Министр цифрового развития Максут Шадаев оценил возможность перехода критической инфраструктуры на российское программное обеспечение к 2025 году. Свое мнение он озвучил в беседе с журналистами.

"Да, конечно можно. Планомерно и системно если этим заниматься, то можно", - цитирует его ТАСС.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с сегодняшнего дня запрещаются закупки иностранного программного обеспечения для объектов критической информационной инфраструктуры без согласования с соответствующим органом исполнительной власти.

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