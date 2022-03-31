Глава Минцифры оценил возможность перехода критической инфраструктуры на российский софт

31 мар. 12:32

Министр цифрового развития Максут Шадаев оценил возможность перехода критической инфраструктуры на российское программное обеспечение к 2025 году. Свое мнение он озвучил в беседе с журналистами.

"Да, конечно можно. Планомерно и системно если этим заниматься, то можно", - цитирует его ТАСС.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с сегодняшнего дня запрещаются закупки иностранного программного обеспечения для объектов критической информационной инфраструктуры без согласования с соответствующим органом исполнительной власти.