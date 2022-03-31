Баку предложил Еревану всеобъемлющее мирное соглашение

31 мар. 12:14

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Азербайджан предложил Армении всеобъемлющее мирное соглашение.

Министр подчеркнул, что в процессе нормализации отношений между Анкарой и Ереваном Турция не предпринимала серьезных шагов без консультаций с Баку.

"Азербайджан предложил всеобъемлющее мирное соглашение. Армения должна принять это предложение", - заявил Чавушоглу в интервью телеканалу A Haber, пишет Trend.

Ранее сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в предложениях Баку для Еревана нет ничего неприемлемого.

Он уточнил, что 10 марта азербайджанская сторона передала Армении предложение, состоящее из пяти пунктов, 14 марта Ереван дал на него письменный ответ.

"Мы ответили на это предложение тем же путем, каким получили. Нам его передала страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, мы передали ответ посредством стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - отметил армянский премьер.