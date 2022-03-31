Чавушоглу: наша инициатива о встрече глав МИД Турции, Азербайджана и Армении остается в силе

31 мар. 12:14

Предложение Анкары о встрече глав МИД Турции, Азербайджана и Армении по-прежнему в силе, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу A Haber.

Турецкий дипломат пояснил, что, когда глава МИД Армении прибыл на Дипломатический форум в Анталью, он (Чавушоглу) предложил провести трехстороннюю встречу, но организовать ее не получилось.

"Армения изолировала себя своим поведением от нас и Азербайджана. Невозможно все нормализовать за один день. Работа в этом направлении продолжается. Предложение о трехсторонней встрече остается в силе, и Баку не против", - подчеркнул глава МИД Турции.