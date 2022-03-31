Меликов рассказал о росте зарплаты в Дагестане за 2021 год

31 мар. 12:06

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что средняя зарплата в Дагестане в прошлом году возросла на 6,7%.

По его словам, в 2021 году экономика республики сохранила рост основных показателей социально-экономического развития по сравнению с 2020 годом.

"Среднемесячная заработная плата работников выросла на 6,7% и составила чуть более 32 тыс. рублей", - цитирует Меликова "Аргументы и факты".

Кроме того, глава республики отметил, что индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности увеличился на 4,6%, промышленное производство выросло на 5,2%, производство сельхозпродукции – на 0,5%, строительство – на 2%, оборот розничной торговли – на 1%.