Неизвестные "заминировали" банки, ТЦ и аэропорт в Алматы

31 мар. 11:57

Экстренная оперативная служба Алматы проверяет ряд объектов, сообщения о минировании которых поступили сегодня. Такое сообщение распространила пресс-служба полиции города.

"С утра поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в 7 объектах. В трех из них проверка уже осуществлена. Информация оказалось ложной, не подтвердилась", - цитирует его Sputnik Азербайджан.

Уточняется, что три проверенных объекта - это здания банков, они уже переведены в штатный режим работы.

Кроме того, злоумышленник сообщил о взрывных устройствах в двух торговых центрах, одном учебном заведении и международном аэропорте Алматы, все они сейчас проверяются с помощью специальной техники и саперов, идет эвакуация посетителей и персонала.