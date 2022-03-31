Все туристы, "застрявшие" за границей, возвращены в Россию

31 мар. 11:37

Российские туроператоры вывезли всех россиян, у которых возникли сложности с возвращением на родину из-за рубежа, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе встречи правительства с представителями туриндустрии.

"Туроператоры в сложнейших условиях закончили вывоз и вернули всех наших организованных туристов, которые испытывали сложности с возвращением домой", - цитирует ее РИА Новости.

Догузова уточнила, что речь идет о "чуть более чем 100 тыс человек".

Напомним, 25 марта вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что почти 117 тыс туристов-россиян, которые не могли вернуться на родину, вывезены из-за рубежа.