В России снова выявили менее 20 тыс случаев COVID-19

31 мар. 11:30

За минувшие сутки в России выявили 19 277 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 1 130, в Петербурге - 931, в Подмосковье - 392. В Краснодарском крае - 549, в Ставропольском крае - 146, в Крыму - 305, в Дагестане - 46, в Кабардино-Балкарии - 34, в Адыгее - 56, в Карачаево-Черкесии - 22, в Северной Осетии - 15, в Ингушетии - 26, в Чечне - 6.

Общее число инфицированных достигло в России 17 842 925.

Госпитализированы за сутки 3 855 человек. Выздоровели за сутки 50 496 пациентов, за все время - 16 838 787.

Умерли за сутки 345 пациентов, с начала пандемии - 368 722 человека.