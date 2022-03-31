Китай вводит визовые ограничения в отношении ряда чиновников США

31 мар. 11:25

Китай введет ответные визовые ограничения в отношении ряда чиновников США, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Решение об этом было принято Пекином для защиты суверенитета, безопасности и интересов развития Китая. Кроме того, цель санкций – защита законных прав и интересов китайских граждан.

Как отметил Ван И, под ограничения попали те американские чиновники, "которые распространяют ложь по вопросу прав человека, ввели санкции в отношении Китая и нанесли ущерб интересам Китая", передает ТАСС.