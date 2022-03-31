В обновленный перечень ЖНВЛ вошел еще один антикоронавирусный препарат

31 мар. 10:58

Препарат для лечения коронавирусной инфекции молнупиравир включили в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, - сообщает сайт правительства России.

"В обновленный перечень добавлен препарат молнупиравир, который применяется для лечения больных с коронавирусной инфекцией, а для противовирусного препарата фавипиравир, ранее включенного в перечень, добавлены три дополнительные лекарственные формы – порошок, концентрат, лиофилизат", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛ регулируются государством. Такие препараты применяют при лечении пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Также препараты из данного перечня бесплатно выдаются льготникам по рецепту лечащего врача. Поэтому, чем быстрее лекарство появляется в этом списке, тем доступнее оно для граждан. Всего в перечне ЖНВЛП более 800 медикаментов.

Распоряжение о расширении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.