Многодетная мать из Казахстана грозилась сжечь дом со своими детьми

31 мар. 10:56

Жительница Туркестанской области угрожала устроить пожар в доме, в котором в тот момент находились ее четверо детей, и сняла это на видео.

Как заявила сама женщина в своем ролике, она "устала от бедности и давления людей. Кроме этого, на видео слышны детские крики.

В областной полиции сообщили, что правоохранители выехали к месту инцидента после того, как ролик распространился в социальных сетях. По данным ведомства, полицейские хотели проверить состояние женщины и детей.

Было установлено, что инцидент случился 28 марта, в настоящее время здоровью детей ничего не угрожает. Возгорание был потушен незамедлительно. Семью взяли на контроль компетентными органами.