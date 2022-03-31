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Мехрибан Алиева: с уважением чту светлую память жертв геноцида азербайджанцев, совершенного в марте 1918 года

Мехрибан Алиева: с уважением чту светлую память жертв геноцида азербайджанцев, совершенного в марте 1918 года

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сделала в социальной сети публикацию в связи с 31 Марта - Днем геноцида азербайджанцев.

"Азербайджанский народ никогда не забудет трагедии, в результате которых были убиты наши невинные сограждане! Мы всегда будем беречь правду о тех страшных событиях от любых попыток их исказить", - цитирует ее Trend.

"С уважением чту светлую память жертв геноцида азербайджанцев, учиненного в марте 1918 года. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов", - заключила Мехрибан Алиева.

 

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