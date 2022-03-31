Факты о массовых убийствах азербайджанцев в 1918 году

31 мар. 10:00

31 марта входит в число скорбных дат азербайджанской истории. Этот день в Азербайджанской Республике является Днем геноцида азербайджанцев – в память о совершенных дашнаками и большевиками в 1918 году массовых убийств азербайджанцев в Баку и других городах.

Десятки тысяч мирных жителей Азербайджана стали жертвами стремления Бакинского совета – временной коалиции большевиков и армянской националистической партии "Дашнакцутюн" – победить в борьбе за власть с азербайджанской партией "Мусават", занимавшейся строительством независимого государства Азербайджанская Демократическая Республика. На Азербайджан приходилось 90% нефтедобычи с территорий бывшей Российской империи, и большевистское руководство приказало получить полный контроль над Баку, во что бы это ни стало. Дашнаки в тот момент присоединились к местным большевикам из-за тюркофобских и исламофобских настроений.

В выполнении приказа из центра большевики были ограничены по времени двумя факторами. С одной стороны, 3 марта был заключен Брест-Литовский договор, после которого турецкие войска отправились на Кавказ, и Бакинский совет торопился расправиться с "Мусаватом", пока партия не получила военную поддержку Турции. С другой стороны, полным ходом велась подготовка к формированию еще одного, объединенного государства Азербайджана, Армении и Грузии – Закавказской Федеративной Демократической Республики.

В качестве повода для резни было использовано возвращение на родину офицеров бывшей Дикой дивизии, которым предстояло организовать вооруженные силы Азербайджанской Демократической Республики. В Баку прибыло всего несколько десятков военных, однако объявленная Бакинским советом операция по их разоружению немедленно переросла в масштабную этническую чистку, осуществлявшуюся армянскими военными частями по всему Азербайджану. Большевики не препятствовали насилию, поскольку видели в этой вспышке националистической агрессии путь к развалу попыток южнокавказских народов объединиться и защитить свою независимость.

Массовые убийства азербайджанцев происходили с 31 марта по 3 апреля 1918 года. Всего от рук дашнаков и большевиков погибло более 40 тыс человек, включая 12 тыс жителей Баку. 7,7 тыс человек в Зангезуре, 7 тыс человек в Шамахы, 3 тыс человек в Нахчыване и Шаруре, 2 тыс человек в Губе, 8 тыс человек в Арешском, Гейчайском и Шамахинском уездах. За это время были разрушены сотни азербайджанских сел, включая 211 в Эриванской губернии, 150 в Карабахе, 122 возле Губы, 115 в Зангезуре, 92 в Карской области и 58 рядом с Шамахы.

Дашнакам, прошедшим Первую мировую войну и имевшим значительный боевой опыт, противостояли только немногочисленные члены бывшей Дикой дивизии и не имевшие боевого опыта добровольцы "Мусавата" (надо отметить, что в Российской Империи азербайджанцы не призывались на военную службу). При этом на стороне убийц выступил Каспийский военный флот, на протяжении нескольких дней обстреливавший с моря мусульманские кварталы Баку. В итоге "Мусават" пришлось пойти на переговоры и согласиться на отказ от борьбы за власть в обмен на прекращение массовых убийств азербайджанцев. Баку перешел под контроль большевиков и дашнаков, при этом им удалось добиться лишь временной победы.

Зверства армянских националистов действительно подорвали формирование Закавказской Федеративной Демократической Республики – она все-таки была провозглашена 22 апреля 1918 года, но через месяц из ее состава вышла сначала Грузинская Демократическая Республика (26 мая), затем Азербайджанская Демократическая Республика (28 мая). Однако союз с дашнаками навредил большевикам: когда Бакинский совет бросил их на захват Тифлиса, армянские боевики начали громить по пути мусульманские села, и местное население стало оказывать им ожесточенное сопротивление. В начале июля 1918 года собственные кавказские силы и Кавказская исламская армия, которую возглавлял генерал Нури-паша, остановили продвижение Красной армии.

После этого "Дашнакцутюн" предала большевиков и вступила в коалицию с эсерами, которые к тому моменту при военной поддержке англичан присутствовали в регионе как Диктатура Центрокаспия. В итоге 15 сентября 1918 года из Баку были выбиты все захватчики и освобожденный город полностью перешел под контроль правительства Азербайджанской Демократической Республики.

Как отмечают историки, агрессивные националистические взгляды дашнаков, вылившиеся в территориальные претензии к Азербайджану и Грузии, стали ключевым препятствием для объединения народов Южного Кавказа и защиты их независимости от большевиков. Необходимость вместе бороться за свое будущее, которую понимали в Баку и Тифлисе, отвергли в Ереване, и большевики, воспользовавшись этим расколом и усилив его преступлениями против мусульман, спустя несколько лет завоевали южнокавказские государства поодиночке. Массовые убийства азербайджанцев 31 марта – 3 апреля 1918 года сыграли в этом центральную роль.