В Южной Осетии допустили объединение с Северной в случае вхождения в состав России

31 мар. 10:22

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика может объединиться с Северной Осетией в случае вхождения в состав России.

Он напомнил, что для этого есть юридические процедуры, связанные с объединением субъектов, которые республика должна выполнить. "Южная Осетия может войти в состав РФ как субъект России. Я думаю, что объединение Осетии необходимо", - приводит слова Бибилова "Интерфакс".

Глава ЮО указал, что вопросы правительства и руководителя республики - технические вопросы, которые необходимо решать. Он также добавил, что "Осетия, без сомнения, должна быть единой".