МИД Ирана: заявления США расходятся с их делами

31 мар. 10:18

Администрация президента США принятием новых санкций против Ирана противоречит своим заявлениям о намерении вернуться к исполнению ядерной сделки, - заявил сегодня официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

"Несмотря на то что США заявляют о готовности вернуться к полному исполнению ядерной сделки, они продолжают нарушать резолюцию 2231 СБ ООН в ее поддержку", - цитирует его ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Действия США наглядно показывают, что нынешняя администрация президента США вопреки своим заявлениям использует любую возможность для того, чтобы усилить без всяких оснований давление на иранский народ, - добавил Хатибзаде.

Напомним, накануне Минфин США объявил о применении санкций в отношении еще одного физического и четырех юридических лиц в Иране. Рестрикции были введены на основании американских законов о нераспространении оружия массового уничтожения.