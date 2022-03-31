Кубань ждет летнее тепло без осадков

31 мар. 10:15

Согласно прогнозам синоптиков, сегодня в Краснодарском крае столбики термометров поднимутся до +21 градуса, в пятницу и субботу будет еще теплее, но вместе с тем ожидаются сильные порывы ветра.

"31 марта в Краснодаре и крае без осадков. Ветер южной четверти, 6-11 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 градусов, днем 16-21", - говорится в сообщении, распространенном Краснодарским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Затем 1 и 2 апреля потепление продолжится и воздух прогреется до + 23 градусов, но порывы ветра будут достигать 25 м/с.