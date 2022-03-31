На Юге России будут развивать виноградарство и виноделие

31 мар. 9:43

Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко утвердила долгосрочную программу (дорожную карту) развития виноградарства и виноделия в Российской Федерации, - сообщила пресс-служба вице-премьера.

"Виноделие и виноградарство становятся все более активными точками роста сельского хозяйства. Отрасль постепенно становится привлекательной для инвесторов, возрождаются традиции виноделия, растет культура потребления вина, российские марки завоевывают рынок. При этом для более масштабного производства требуется увеличить и площади виноградников, и обеспечить сельхозпроизводителей доступной техникой, и помочь аграриям с финансированием, обеспечивая при этом контроль качества конечного продукта. В новой программе более 20 мероприятий, которые охватывают все сферы жизни отрасли и призваны обеспечить прорывной скачок в ее развитии", - отметила Абрамченко, цитирует ее ТАСС.

Аграриям помогут с бизнес-планами по созданию винодельческих хозяйств, обеспечат их пригодными землями, посадочным материалом, оборудованием и техникой. Также план включает выполнение мероприятий по мелиорации виноградопригодных земель, повышению их плодородия, агрозащите виноградных насаждений и организации оросительных систем.

Первоочередные меры по срокам охватывают период до 2024 года, а инвестирование в мелиоративный комплекс Юга России - до 2030 года. Ответственность за большинство мероприятий возложена на Минсельхоз России.