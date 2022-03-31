Турция готова поставлять корма для животных в Россию

31 мар. 9:41

Гендиректор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова сообщила, что Россия рассматривает возможность заключения двустороннего соглашения с Турцией на поставки корма для животных.

"Турция готова поставлять нам корм. Мы обратились буквально сегодня в Россельхознадзор на тему того, что нужно заключить двустороннее соглашение с Турцией на корма", - цитирует Колчанову РИА Новости.

Гендиректор отметила, что ведомство в связи с текущей ситуацией пойдет навстречу представителям отрасли и подпишет данный договор. Помимо этого, в настоящее время Россия ведет переговоры с Бразилией, Индией, Кореей и Японией.

При этом Колчанова подчеркнула, что Европа не останавливала свои поставки кормов в Россию, однако затраченное на это время заметно увеличилось из-за нарушения части логистических цепочек. "Импортеры говорят, что никто из тех стран, откуда мы поставляли, не собираются уходить с нашего рынка. У нас очень большой рынок сбыта", - добавила она.