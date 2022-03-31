В Северной Осетии за три года заменят 260 лифтов

31 мар. 9:40

Более 200 лифтов планируется заменить в Северной Осетии к 2025 году, рассказали в пресс-службе регионального министерства ЖКХ, топлива и энергетики.

"К 2025 году в Северной Осетии планируется заменить еще 260 лифтов с истекшим или истекающим сроком службы", - цитирует сообщение ТАСС.

В данный момент подходит к концу процесс оформления требующихся документов.

Замена будет проводиться по договоренности главы Северной Осетии Сергея Меняйло с владельцем Карачаровского механического завода Александром Дзиовым на безвозмездной основе.