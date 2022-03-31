Киев призвал Варшаву и Прибалтику закрыть границы с Россией

31 мар. 9:34

Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил, что Киев попросил Варшаву полностью закрыть польскую границу с Беларусью.

"Мы проводим переговоры с министерством инфраструктуры Польши, с правительством Польши с целью, чтобы полностью закрыть границы, даже если решение не будет принято на уровне ЕС. Границы между Польшей и Белоруссией", - цитирует посла РИА Новости.

По словам дипломата, Варшава также ведет диалог с Прибалтикой. Дещица уточнил, что Киев также попросил эти страны к закрыть границы с Россией и Беларусью.

"На данный момент, пока что наши польские партнеры ведут переговоры с соседями: с Литвой, Латвией и Эстонией, и мы также обратились к этим странам, чтобы одновременно эти страны закрыли свои границы для Беларуссии и России. Я думаю, что такое решение будет принято, тогда не надо будет ждать этого решения от ЕС и заблокируем полностью любые поставки в Россию", - добавил он.