Дело против кофейных "Бонни и Клайда" передано в суд в Северной Осетии

31 мар. 9:29

Расследование уголовного дела по факту серийных ограблений кофейных аппаратов завершено в Моздокском районе. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

В нем говорится, что 23-летний местный житель и его 22-летняя знакомая обвиняются в преступлении по ч.2 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину".

Выяснилось, что парень с девушкой по ночам вскрывали городские кофе-аппараты и забирали выручку. В общей сложности они нанесли ущерб более чем на 80 тыс рублей.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу, обвиняемым грозит до 5 лет лишения свободы.