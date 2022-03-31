СМИ: в Шымкенте остановлена бумажная фабрика (ВИДЕО)

31 мар. 9:19

В Шымкенте из-за перебоев с сырьем, поставлявшимся из Финляндии, остановлено производство офисной бумаги: сменить поставщика оказалось делом нелегким, - сообщили на заводе, передает "Хабар 24".

Раньше на предприятии выпускали 3 млн упаковок бумаги формата А4 и 300 тыс упаковок формата А3. Теперь станки полностью встали. Тем временем дефицит офисной бумаги заметили и рядовые покупатели – с прилавков канцелярских магазинов она пропала. Теперь руководство предприятия надеется на вмешательство государства в ситуацию, иначе возобновить работу будет сложно, - передает Sputnik Казахстан.

"Сам себя сырьем Казахстан обеспечить не может. Лес в основном в России, Финляндии. Целлюлозно-бумажные комбинаты продают бумагу нашим казахстанским компаниям. Нам бы напрямую закупиться, чтобы знать, какой объем годовой, тогда можно конкурировать со всеми, кто ее привозит. Если нас на полную мощность вывести, мы можем покрыть20% рынка", - прокомментировал ситуацию заместитель генерального директора завода Канат Алимбаев.

Годом ранее казахстанские предприятия произвели 600 тыс упаковок бумаги А4, а это всего 5% от общего объема потребления. Остальную офисную бумагу - 20,4 млн упаковок (51 тыс т) импортировали из РФ, 30% (15,1 тыс т) – из Турции, 8% (4 тыс т) – из КНР.

Большая часть бумажной продукции формата А4 на рынке Казахстана представлена брендами "Снегурочка" и SvetoCopy.

Напомним, в Казахстане работают два завода по резке и упаковке офисной бумаги. По итогам 2021 года средняя оптовая цена за пачку А4 составила 1,5 тыс тенге, а к марту 2022 года цены выросли в среднем на тысячу тенге, или 67%.