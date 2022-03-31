Поезда все-таки не будут ходить между Казахстаном и Узбекистаном

31 мар. 9:09

Восстановление движения пассажирских поездов между Казахстаном и Узбекистаном, которое должно было стартовать 1 апреля, отложено на неопределенное время, такое сообщение распространила пресс-служба АО "Узбекские железные дороги".

"АО Oztemiryo"lyo`lovchi доводит до вашего сведения, что соседний Казахстан переносит срок начала курсирования международных пассажирских поездов №647/648 Нукус - Бейнеу и №1/2 Ташкент - Алматы на более поздний срок, на период карантинных ограничений", - цитирует его Sputnik Казахстан.

Соответствующее решение было утверждено на заседании Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана.

Те, кто уже купил билеты, могут вернуть их или переоформить на более поздний срок до улучшения эпидситуации.

Напомним, Узбекистан на время прекратил внешнее пассажирское железнодорожное сообщение в марте 2020 года в связи с пандемией Covid-19.