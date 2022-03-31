Япония не готова отказаться от российских поставок

31 мар. 8:57

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии в свете событий на Украине обнародовало список импортируемых из России товаров и материалов, замена которых в краткосрочной перспективе для страны будет проблематичной.

Таких позиций семь: нефть; сжиженный природный газ (СПГ); уголь и коксующийся уголь; газы, включая неон, используемые при производстве полупроводников; палладий; а также ферросплавы для произвосдства стали и нержавеющей стали, - передает РИА Новости.

Япония зависит от российского импорта в сфере поставок СПГ на 8,8%, нефти – на 3,6%, коксующегося угля – на 8%, палладия - на 43%, феррохрома - на 50%, а ферросицилия - на 33%, - отмечается в релизе.

"Несмотря на серьезную зависимость мирового сообщества от России", по ряду импортируемых позиций "существует возможность использования альтернативных материалов и смены стран-поставщиков", - отмечается в документе японского министерства.