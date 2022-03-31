Крым готов сотрудничать с Херсонской областью

31 мар. 8:42

Крым готов к экономическому сотрудничеству с приграничной Херсонской областью Украины, - заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

"Мы готовы развивать сотрудничество по всем направлениям. Уверен, что добрососедские приграничные отношения будут развиваться. Это, прежде всего, взаимовыгодная торговля, как это было раньше, до прихода к власти на Украине националистов", - сказал Фикс, передает РИА Новости.

Херсонская область издавна славилась своей сельскохозяйственной продукцией, - добавил депутат.

Напомним, в Херсонской области и на юге Запорожской области Украины, которые находятся под контролем российских военных, начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало все шире использовать при расчетах российские рубли.