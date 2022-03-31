СМИ: павлодарские птицефабрики уличили в ценовом сговоре

31 мар. 8:26

Павлодарским птицефабрикам грозит многомиллионный штраф за ценовой сговор – это показала масштабная проверка предприятий "Шарбакты-Кус" и "Павлодар-Кус", проведенная из-за резкого скачка цен на их продукцию. Выяснилось: оптовая стоимость многократно превышает себестоимость продукта, что является прямым нарушением антимонопольного законодательства, - сообщает телеканал КТК.

Свои претензии проверяющие отправили на птицефабрики для устранения нарушений и пригрозили крупным штрафом. Птицеводы с таким решением категорически не согласились и обратились в специальную комиссию.

"Для "Шарбакты-Кус" – 3 млн, а для "Павлодар-Кус" – 19 млн. Это если согласительная комиссия нас поддержит. Я думаю, для каждой птицефабрики, они являются юридическими лицами, они могут оспорить", - прокомментировал руководитель департамента Агентства Казахстана по защите и развитию конкуренции по Павлодарской области Бейбут Молдабеков, передает Sputnik Казахстан.

В феврале 2022 года стоимость кур в розничных точках продаж по республике выросла на 17,2% за год, килограмм куриного мяса стоил до 1,1 тыс тенге, а куриные окорочка подорожали на 22,8% и продавались до 958 тенге за килограмм.

Куры больше всего подорожали в Шымкенте – сразу на 35,2% за год. Цены выросли в Туркестанской и Карагандинской областях, но больше всего - в Туркестанской - сразу на 55,8% за год, Актюбинской – на 41,3% и Мангистауской - плюс 37,6% областях.

В Актау куриное мясо продается по 1,3 тыс тенге за килограмм – это самая высокая цена по стране.