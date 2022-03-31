Рост цен на продукты продлится два-три года

31 мар. 8:14

Инфляция в долларах, которая никуда не делась, приводит к тому, что продукты постоянно дорожают не только в России, но и во всем мире, и смена этого тренда возможна лишь после наращивания процесса деглобализации, - рассказал доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.

“Судя по всему, финализируется этот процесс только через два-три года. До тех пор в личные бюджеты россиян смело можно закладывать ежегодное повышение доли "продуктов" на 10-15%", - уверен он, пишет "Прайм".

Понятие "продукты" весьма неоднородно: если доля импорта в таких категориях, как кофе и бананы – под 100%, то в более традиционных для нашего региона может быть близка к нулю. Однако даже если продукт производится в России, его себестоимость включает в себя немалую долю импорта (сырье, оборудование и т.п.), что также влияет на цены, - добавил экономист.