Лавров: первый афганский дипломат получил аккредитацию

31 мар. 7:59

Москва выдала аккредитацию первому афганскому дипломату от нового правительства Афганистана, в прошлом месяце он приехал в Россию, - сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Хотел бы отметить, что прибывший в прошлом месяце в Москву первый афганский дипломат, направленный новыми властями, получил аккредитацию в нашем министерстве", - сказал Лавров, выступая в ходе конференции стран-соседей Афганистана в Китае, передает РИА Новости.

"Несмотря на нехватку управленческого опыта, финансово-экономические ограничения и военно-политическое давление со стороны США и их союзников, новой администрации Афганистана в целом удается справляться с поддержанием государства на плаву", - отметил глава российского внешнеполитического ведомства, добавив: налицо определенные положительные результаты на контртеррористическом направлении и в области соблюдения прав человека. Кабул активно работает над расширением дипломатических и экономических связей и налаживанием торгово-экономического взаимодействия, прежде всего, со странами региона, бизнес-структуры которых проявляют интерес к Афганистану.