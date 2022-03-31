Германским предприятиям грозят потрясения в случае срыва поставок газа – профсоюзы

31 мар. 7:43

Отказ от поставок российских энергоносителей приведет к серьезным потрясениям в промышленности Германии, - предупредили немецкие профсоюзы, сообщает Bloomberg.

"Взрывные цены на энергоносители, но, прежде всего, возможное газовое эмбарго, сильно ударят по энергоемкой промышленности", - заявил президент немецкого химического союза IGBCE Майкл Вассилиадис, передает РИА Новости.

Под угрозой остановки - сталелитейные, химические и бумажные производства. Это повлечет за собой рост безработицы, потерять ее могут не менее 3,4 млн человек. Также такой отказ разрушит существующие цепочки промышленного производства, - отметили в профсоюзах Германии.