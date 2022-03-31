Украина отзывает посла из Грузии

31 мар. 7:29

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном накануне, заявил о возвращении украинского посла из Грузии из-за отказа Тбилиси помогать Киеву.

Также он подписал указ, которым отзывает украинского посла из Марокко.

"Есть те, кто зря тратят время и работают только на то, чтобы оставаться на должности. Сегодня я подписал первый указ об отзыве такого человека, такого посла Украины из Марокко. Также возвращен посол из Грузии", - заявил украинский лидер, передает "АиФ".

Зеленский отметил, что ждет "конкретных результатов работы" от представителей страны в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и в странах Африки.