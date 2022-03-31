В столичном регионе будет пасмурно и прохладно

31 мар. 7:15

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная погода, - сообщает официальный сайт Гидрометцентра РФ.

"Облачно. Небольшие осадки, местами умеренные (снег, мокрый снег). Местами гололедица", - говорится в сообщении.

Днем температура воздуха в Москве и Московской области составит от одного градуса до трех градусов тепла. Атмосферное давление составит 743 мм рт ст, ветер будет дуть восточный, его скорость составит 5-10 м/с.

В ночь на пятницу в регионе также прогнозируется облачная погода. Небольшой снег, гололедица, ветер северо-восточный со скоростью 6-11 м/с.

Температура воздуха будет колебаться от -4 до -2 градусов, а атмосферное давление будет слабо расти и составит 745 мм рт ст.