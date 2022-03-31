Россияне собираются на отдых в Абхазию

31 мар. 6:56

В России отмечается заметный рост бронирований туров в Абхазию и смещение в сторону трех-пятизвездочных отелей, - рассказали представители отрасли.

"Бронирования туров в Абхазию сейчас на 28% превышают аналогичный период прошлого года. Направление с удовольствием перебронируют вместо Египта и Турции, ведь чтобы туда отправиться, не нужно ни ПЦР-тестов, ни сертификатов о вакцинации", - рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист", передает РИА Новости.

Также наблюдается тенденция к смещению интереса в сторону сегмента отелей трех-пяти звезд. При том, что в 2021 году спросом, в первую очередь, пользовались объекты размещения эконом-сегмента.

В основном туристы запрашивают отели высокого уровня на период заездов май-июнь, хотя глубина продаж небольшая.